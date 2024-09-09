バルセロナのカンテラに所属する注目の“いとこコンビ”が偉業を成し遂げた。バルセロナのリザーブチームで、スペイン3部に所属するバルサ・アトレティック(前バルセロナB)。7日にホームでプリメーラ・フェデラシオン第3節のオウレンセ戦を戦ったチームでは、U-17スペイン代表FWトニ・フェルナンデス、同MFギジェ・フェルナンデスの16歳いとこコンビが偉業を成し遂げた。1点リードで迎えた前半41分、中央で味方とパス交換してゴー