フランス１部モナコに所属する日本代表の南野拓実が、テレビ東京系列で放送されたサッカー専門番組「FOOT×BRAIN」に出演。オーストリア１部のザルツブルク在籍時にチームメイトだったアーリング・ハーランドについて語った。セレッソ大阪の下部組織育ちの南野は、17歳でトップチームに昇格。その後、2015年にザルツブルクに移籍した。当時のザルツブルクには、アーリング・ハーランド、ドミニク・ソボスライ、ファン・ヒチ