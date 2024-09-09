サッカー日本代表のMF南野拓実（29＝モナコ）が7日深夜放送のテレビ東京「FOOT×BRAIN」（土曜深夜0・25）に出演。リバプール在籍時に“お手本”としていた選手について話す場面があった。南野は番組MCの俳優・勝村政信との「SP（スペシャル）対談」として同番組に出演。前編となる今回の放送では自身のサッカー人生について振り返った。勝村はリバプール在籍時の南野について「実はフィルミノに影響受けてなかった?」と質問