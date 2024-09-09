【MLB】ドジャース4−0ガーディアンズ（9月8日・日本時間9日／ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手がガーディアンズ戦に「1番・DH」でスタメン出場。第3打席で自己最多タイに並ぶ今季46号ソロを放ち、「46-46」を達成した。【映像】大谷、137メートル超特大アーチで「46-46」達成の瞬間9月6日（同7日）の試合で史上初となる45本塁打45盗塁を達成し、続く「46-46」達成への期待が高まった大谷の第1打席はレフトフライに打ち