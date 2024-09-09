アフリカ東部のケニアで学校の寮が火事になり、少なくとも21人の生徒が死亡しました。地元当局は放火の可能性も視野に捜査をしています。ケニア政府は、中部のニエリにある小学校の寮で5日に火事があり、これまでに21人の男子生徒が死亡したと明らかにしました。この寮には当時、9歳から13歳の生徒約150人がいて、就寝中だったということです。ケニアで子どもや女性の権利擁護などに取り組む国家機関は、寮が安全基準に違