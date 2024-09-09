中島健人が主演するドラマ『しょせん他人事（ひとごと）ですから〜とある弁護士の本音の仕事〜』（テレビ東京系）の最終回（9月13日20時放送）に、霜降り明星の粗品がゲスト出演。暴露系配信チャンネルの配信者・Mr.チェケラ役を演じる。【写真】あのちゃん、粗品との“尊すぎる”2ショットに「カップル越えて家族みたい」累計210万部（電子＋紙）を超える大ヒット漫画（原作：左藤真通／作画：富士屋カツヒト／監修：清水陽