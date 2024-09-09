◆米大リーグドジャース４―０ガーディアンズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が８日（日本時間９日）、本拠地・ガーディアンズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。５回に自己最多に並ぶ４６号ソロを放つなど、４打数２安打１打点で打率２割９分１厘とし、チームを勝利に導いた。ド軍は勝利した時点で地区優勝マジック「１４」とした。１点リードの５回１死の第２