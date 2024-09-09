女優の嵐莉菜が自身のＳＮＳを８日に更新し、女優でモデル・中条あやみとの密着２ショットを公開した。事務所先輩・後輩の関係で、度々仲睦まじい２ショットをアップしている嵐は、インスタグラムに「恒例のりなぽーお待たせしました」と書き出し、「いつみても見惚れちゃうほど美しくてお茶目で見つけたら飛びついちゃうほど大好きなお姉ちゃん！！」と、密着２ショットをアップ。「今回は久々に会えて本当に嬉しくて