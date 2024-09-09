シリーズでお伝えしている「こどものミライ」です。“監督が怒ってはいけない”、そんなルールで9年前に始まったスポーツ大会が、福岡を含む全国各地で開かれています。“怒らない指導”への理解は広がっているのでしょうか。 オリンピックの感動と興奮が冷めやらぬ中、8月、福岡市内で行われた小学生のバスケットボール大会。10チームが参加しました。■監督「ぼーっとしない。」「どこ見