ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2024年9月9日（月）〜9月15日（日）「蟹座（かに座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！【蟹座（かに座）】今週は楽しみにしていたことができそう。気になる人に会う場合もありそうですが、あなたらしく振る舞いましょう。緊張してしまう場合