閉会式で、競泳男子の木村と卓球女子の和田が日本選手団の旗手を務め笑顔で行進した。視覚障害のある木村は、国旗を持つ和田の肩に手を置いて歩みを進め、選手や観客に手を振って応えていた。木村は１００メートルバタフライで連覇。５０メートル自由形も制し２冠を達成した。日本選手団のスローガンに掛けて「自分史上最強の選手の皆さまと一緒に閉会式を迎えることができて、これ以上ない幸せ」と喜んだ。２１歳の和田はシン