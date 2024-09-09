ドジャースの大谷翔平投手（30）は8日（日本時間9日）、本拠でのガーディアンズ戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席で安打を放ち、2022年に記録した年間160安打を更新する今季161安打目をマークした。第3打席では2戦ぶりの一発となる今季46号を放ち、2021年にマークした自己最多本塁打に並んだ。1―0の5回1死走者なしで迎えた第3打席で大谷が特大の一発を放った。右腕バイビーの投じたチェンジアップを捉えると手応えは十分。