【ワシントン共同】沖縄県の玉城デニー知事は8日午後（日本時間9日未明）、米国に到着した。報道陣の取材に応じ、米軍基地に関し「過重な負担を押しつけられている沖縄県として、米国政府にも十分理解を求めていきたい」と語った。