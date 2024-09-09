炎と音でアユを驚かせて網に追い込む伝統漁法「火ぶり漁」が8日夜、岐阜県下呂市を流れる清流・馬瀬（まぜ）川で披露された。産卵のため川を下るアユの習性を利用した漁法で、秋の風物詩として親しまれている。川面を照らす火ぶり漁のたいまつの明かり=2024年9月8日午後7時37分、岐阜県下呂市、溝脇正撮影（8秒間露光）河原のかがり火に照らされながら、地元の有志たちが竹ざおにつるしたたいまつを振り、「ホーホー」とかけ声