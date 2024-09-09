フォークグループ・アリスの堀内孝雄と矢沢透が、11日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。左から矢沢透、堀内孝雄＝テレビ朝日提供○■アリス、大ヒット当時もケンカなしデビューから半世紀をこえたアリスの堀内と矢沢。昨年、長い時間を共に歩んだもう一人のメンバーである谷村新司さんが亡くなった。番組では、これまでの思い出を懐かしのコンサート映像と共に振り返る。家族よ