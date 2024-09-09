フジテレビ系ドラマ『わたしの宝物』(10月17日スタート、毎週木曜22:00〜)に、田中圭と深澤辰哉(Snow Man)が出演することが9日、発表された。(左から)田中圭、松本若菜、深澤辰哉このドラマは、夫以外の男性との子どもを、夫との子と偽って産んで育てる「托卵(たくらん)」を題材に、“大切な宝物”を守るために悪女になることを決意した一人の女性とその夫、そして彼女が愛した彼、3人のもつれあう感情を、市川貴幸氏によるオリジ