9月9日（月）の『10万円でできるかな』では、スタジオゲストに中村アンを迎え、サンドウィッチマンとKis-My-Ft2がお金にまつわるアレコレを調査＆検証する「クイズ ハウマッチマン」の“ガチ新企画”を放送する。【映像】サンド＆キスマイ、大波乱の「帰れま10」に挑戦！今回、番組が旅行会社とタッグを組み、商品化を見据えた“オリジナルのバスツアー”を考案。記念すべき第1回は栃木vs千葉房総――練りに練った2種類の格安バス