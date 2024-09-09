― ダウは410ドル安と続落、米経済減速を警戒する売りが広がる ― ＮＹダウ 40345.41 ( -410.34 ) Ｓ＆Ｐ500 5408.42 ( -94.99 ) ＮＡＳＤＡＱ 16690.83 ( -436.83 ) 米10年債利回り3.710 ( -0.018 ) ＮＹ(WTI)原油 67.67 ( -1.48 ) ＮＹ金 2524.6 ( -18.5 ) ＶＩＸ指数22.38 ( +2.48 ) シカゴ日経225先物 (円建て)35255 ( -1105 ) シカゴ日経225先物 (ドル