フランス競技場で行われたパリ・パラリンピックの閉会式＝8日、パリ郊外（共同）【パリ共同】第17回夏季パラリンピック・パリ大会は8日（日本時間9日）、パリ郊外サンドニのフランス競技場で閉会式が行われ、12日間の熱戦に幕を下ろした。新型コロナウイルス禍の収束を受けて、障害者スポーツ最大の祭典は2大会ぶりに有観客で開催され、連日熱気に包まれた。選手はプレーで応え、会場と一体で障害の有無を超えて多様な価値観を認