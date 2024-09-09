ほっそりとした見た目印象に体を整えたい、これ以上お腹や太ももが太くならないようにしたいという方は少なくないでしょう。そんな方におすすめのエクササイズが、ヨガの簡単ポーズ【ヴァシスターサナ】です。「体幹」や「腹斜筋」の強化につながるので、お腹の引き締め、太ももの引き締めが一気に叶います。&#127804;全身のたるみを一掃して細見えする体へ。１日５セット【体幹強化＆姿勢改善が叶う】簡単習慣ヴァシスターサナ（