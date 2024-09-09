Nidal al-Mughrabi[カイロ ７日 ロイター] - パレスチナの医療関係者は７日、イスラエル軍によるパレスチナ自治区ガザ全域への空爆で過去４８時間に少なくとも６１人が死亡したと明らかにした。避難民が身を寄せる北部のガザ市とジャバリアの学校だった場所への空爆では少なくとも１２人が死亡したという。イスラエル軍は敷地内で活動していたイスラム組織ハマスの戦闘員を標的にしたとしている。パレスチナの医療関係者はガザ