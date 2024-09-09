米記者が衝撃伝える…今季5度の116マイル超え米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、本拠地で行われたガーディアンズ戦に「1番・DH」で先発し、5回に2試合ぶりの46号ソロ。伸ばし続けている史上初の記録を「46本塁打＆46盗塁」とした。この打球は、速度も飛距離もまさに異次元。MLB公式の記者がその希少性を伝えている。大谷は初回の打席が左飛、3回が中前打。5回1死でこの日3度目の打席に立つと、右腕ビ