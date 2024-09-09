元フィギュアスケート選手でタレントの浅田舞が８日に自身のインスタグラムを更新し、プライベートショットを披露した。浅田は絶景が一望できるプールでの水着姿の写真アップ。「今夏も泳ぎは克服できずえ？本人は至って真剣です」とつづり、平泳ぎするショート動画も掲載。「＃泳げない」とタグを付けた。フォロワーからは「素敵（すてき）な場所ですね」「背中で語れる」「スタイルはバッチリ」「ウエスト！細ッ」「舞