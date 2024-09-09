ポール・バトラーが言及ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と3階級上の世界王者の対戦を熱望する声に、井上と対戦経験のある元世界王者が疑問を呈している。英ボクシング専門メディア「セカンズ・アウト」の公式YouTubeに登場したのは元WBO世界バンタム級王者ポール・バトラー（英国）だった。2022年に井上と対戦し、11回KO負けした35歳。米国を中心に、WBA世界ライト級王者ガーボンタ・デー