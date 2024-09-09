ママ友といっても色んな人がいますよね。表面上は普通だと思っていたのに、あることがきっかけで恐ろしい一面が発覚することも。筆者の知人、Oさんが出会ったママ友も、大変な危険人物だったようで……？ Oさんから聞いた衝撃のエピソードをお届けします！ ママ友の本性 恐ろしすぎます！！ コーヒーをかけられたNさんは、ママ友の中でもお金持ちのお家の奥様だったので、嫉妬や羨望があったのかもし