西部謙司が考察サッカースターのセオリー第13回ダニ・オルモ日々進化する現代サッカーの厳しさのなかで、トップクラスの選手たちはどのように生き抜いているのか。サッカー戦術、プレー分析の第一人者、ライターの西部謙司氏が考察します。今回はラ・リーガ開幕４連勝のバルセロナで、新加入後早くもチームの中心となっているダニ・オルモ。チームの新戦術を可能にする「解像度の高い」プレーとは？【今シーズン最大の補強】