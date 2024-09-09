9月7日、埼玉・熊谷ラグビー場にて行なわれた「アサヒスーパードライ パシフィックネーションズカップ（PNC）2024」の第2戦で日本代表（世界ランキング14位）はアメリカ代表（同19位）と対戦。会場には10,667人のファンが集まり、30度の蒸し暑さのなかでキックオフとなった。日本代表は前半からエディー・ジョーンズHCが掲げる「超速ラグビー」を展開。SO李承信（コベルコ神戸スティーラーズ）がキックをうまく使いながらトラ