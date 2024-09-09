今季のセ・リーグペナントレースは、広島が走り、巨人と阪神が追うという図式だったが、８月終盤から一気に上位との差を縮めてきたのがDeNAだ。クライマックス・シリーズ（CS）進出はもちろん、まだ上位チームとも直接対決も多く残しており、結果によっては優勝も夢ではない。はたして、この強さは本物か？ベイスターズOBである解説者の野村弘樹氏に聞いた。※成績はすべて９月８日現在ここまでチームトップの12勝を挙げている