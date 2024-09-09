株式会社ＮＥＸＥＲはこのほど、ランドセル専門メーカー「ララちゃんランドセル」と共同で、事前調査で「小学生以上の子どもがいる」と回答した全国の男女３０８人を対象に行った「小学生の子どもの悩み」に関するアンケート結果を公表した。 【写真】小学生も悩みはいろいろありますね 小学生の子どもに悩みがあるか聞いたところ、４８．１％とほぼ半数が「ある（あった）」と回答。もっとも大きな悩みを