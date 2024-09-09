元日本代表DF槙野智章氏に続いて栗原勇蔵氏も言及森保一監督率いる日本代表は、9月5日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）アジア最終予選の初戦で中国に7-0で快勝した。昨年8月にアイドルグループ日向坂46を卒業したサッカー通の影山優佳さんは試合中継のゲストとして登場し、トークテーマに対する“ガチぶり”が話題を呼んだ。日本代表OB栗原勇蔵氏も「僕より詳しいですね」と率直な感想を口にした。森保ジャパンは中国戦