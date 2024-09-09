2022年6月末で芸能界を引退した俳優の前山剛久（33）が8日、自身のインスタグラムを更新。11月に約3年ぶりとなる舞台出演をすることを告知した。 【写真】前山近影インスタグラムには復帰前に姿も投稿していた 前山は「舞台出演のお知らせです」と切り出し、舞台「ある日の通り雨と共に」（11月7～10日、東京・シアターサンモール）に出演することを告知。自身にとって約3年ぶりの舞台出演になる。「皆