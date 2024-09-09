SMBCコンシューマーファイナンスがこのほど全国の学生1000人（15歳～19歳、男女各500人）を対象に実施した「10代の金銭感覚についての意識調査2024」の調査結果が公開され、「10代の男女がお金をかけたいと思うもの」では男子が「ゲーム」、女子が「推し活」がそれぞれ1位だった。ベスト5は以下の通り。 【写真】詳しいランキング結果！女子には人気の「推し活」だが、男子では微妙な順位 【男子】