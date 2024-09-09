北朝鮮が８日午前、ごみ（汚物）風船を再び飛ばし、５日連続で挑発を継続した。４日以降、この日まで飛ばしてきた風船は１２５０個余りであることが分かった。韓国合同参謀本部はこの日「北朝鮮が昨日（７日）夕方から夜遅くまで、約２００個のごみ風船を飛ばしたことが識別された」とし「今日午前９時ごろから北朝鮮は１７回目となる浮揚（汚物風船飛ばし）を行っている」と明らかにした。合同参謀本部によると、北朝鮮は８日１２