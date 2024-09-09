米国共和党出身のジョージ・Ｗ・ブッシュ元大統領が特定候補を公式支持する計画はないという立場を明らかにした。今回の立場はジョージ・Ｗ・ブッシュ政府当時、副大統領を務めたディック・チェイニー氏側もドナルド・トランプ前大統領に線を引いてハリス副大統領支持を表明したことに続いて出てきたものだ。８日（現地時間）、米国ＮＢＣやザ・ヒル（ＴｈｅＨｉｌｌ）などによると、ブッシュ氏側は「ブッシュ氏は数年前に大統領