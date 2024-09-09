超強力な台風１１号（ヤギ）が中国とベトナム・フィリピンを襲って被害が続出した。８日、新華社通信によると、中国南部の海南省当局は前日まで、台風１１号によって４人が死亡し、約９０人がけがしたと明らかにした。また、住宅浸水などで１２０万人を超える被災者が発生した。今月７日午後、中国南部の海南省に上陸した台風１１号は、中心部の風速が時速２４０キロになり、同日夜、広東省に再び上陸した。海南省と広東省は、公共