９月末に退任する岸田文雄首相が６〜７日、任期中最後の訪韓で「次の首相が誰になっても日韓関係の重要性は変わらない」と強調したが、来年国交正常化６０周年を控えて、過去史（歴史認識）問題は相変らず越えなければならない山という指摘が出ている。両首脳は今回の会談を通してさまざまな協力構想を公開した。第三国内の在外国民保護協力覚書を締結し、第三国で自国民を緊急避難させる時に協力し合うことを確認したほか、両国国