『赫夜（かぐよ）』（澤田瞳子 著）光文社日本最高峰にして活火山、富士山。有史以降富士山は幾度となく噴火を繰り返してきた。記録に残る大きなものは延暦噴火（800〜802年）、貞観大噴火（864〜866年）、そして宝永大噴火（1707年）。最初の延暦噴火は、ほか二つの噴火に比べ記録がすくない。『日本紀略』によれば延暦19年旧暦3月14日から4月18日にかけてと、2年後の延暦21年に噴火があり、足柄路が一時封鎖され、代替ルー