日本代表では大黒柱としてコート内外で存在感を発揮していた渡邊。(C)Getty Images帰国を決断した最大の理由は何か渡邊雄太がいよいよキャリアの新章をスタートさせる。昨季まで6シーズンにわたって世界最高のバスケットボールリーグであるNBAでサバイブを続けてきたサウスポーは、29歳にしてBリーグへの移籍を決断。メンフィス・グリズリーズとの契約に含まれたプレイヤーズオプションを行使せず、千葉ジェッツ入団を発表した