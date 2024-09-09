立憲民主党の代表選挙で4人の候補が並んで街頭演説を行い、政治改革や政権交代の必要性を訴えました。【映像】4候補の地方遊説の様子「（裏金問題で）総理が辞めればおしまいですか。表紙が変わればおしまいですか。違うんじゃないんですか。政治資金の未記載問題というのはうっかりミスではありません。ちゃっかりしっかり脱税したんですよ」（立憲民主党・野田元総理大臣）「人を切り捨てるのではなくて、人間中心の経済を、徹