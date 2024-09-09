囲碁の国際棋戦「応氏杯世界選手権」の決勝五番勝負の第3局で、一力遼棋聖が勝利し初優勝しました。【映像】初優勝した一力遼棋聖「応氏杯世界選手権」は4年に1度開催される主要な国際棋戦のひとつで、優勝賞金は40万ドル、日本円で約5700万円です。一力遼棋聖（27）は日本勢としては3人目、自身初の決勝進出を果たしていました。相手は前回大会の準優勝者・中国の謝科九段（24）で、一力棋聖が五番勝負に3連勝して初優勝を