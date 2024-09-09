フジテレビの元アナウンサー・秋元優里さんの表舞台への復帰に注目が集まっている。2019年にアナウンス部を離れ、現在は同局のビジネス推進局で「コンテンツビジネスセンターIPプロデュース部主任」の肩書を持つ彼女だが、9月2日に配信がスタートしたポッドキャストのトーク番組「ねーきいてよ」でMCを務めているのだ。同番組で秋元さんとタッグを組むのは作家の鈴木涼美さん。第1回の配信では、ふたりが小学生時代にロンド