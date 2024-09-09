fav hospitality groupは、「FAV LUX 鹿児島天文館」を11月下旬に開業する。客室はヌードカラーをベースに、ウッドトーンの家具とオレンジのチェアがアクセントのデザインで全63室を設ける。窓からは雄大な桜島と鹿児島湾を一望でき、12階にはサウナ付きのスイートルームを3室用意。またブランド初となるサウナ付きのスタンダードルームも登場する。そ施設内にはモーニング（宿泊者のみ）からディナーまで、オールデイで利用可能な