元AKB48で女優・篠田麻里子が公表した新たなパートナーの男性に関して、出版社「幻冬舎」の編集者で実業家の箕輪厚介氏が「友達」だと明かし、その素性についても言及している。昨年3月に前夫と離婚し、女手一つで長女を育てている篠田は9月3日、自身のインスタグラムから「現在私にはお付き合いしている男性の方がいます」と綴り、お相手は“一般男性”であるとも説明していた。その後、複数メディアによって、その男性が株