あなたは人から“無視された”ときにどんな対応をしていますか？職場で、家族や友だちからなど、さまざまなシチュエーションがありますが、どんな場合でも無視されるというのはショックでツラいものがありますよね。そこで今回は、無視されたときに取るべきリアクションや対応方法をみていきましょう。■びっくりした様子で「えーー！？」普段から仲のよい友人が相手なら冗談かと思い、びっくりした様子で、「えーー！？」と