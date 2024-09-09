みなさんは『スターバックス』と『ドトール』のどちらが好きですか？人それぞれ好きな理由はあるものです。スタバ派とドトール派の言い分をみてみましょう。■スタバ派の意見●雰囲気がよい「スタバは雰囲気がよく、お店のそばを通りかかると思わず寄りたくなります」という声が。スタバの独特な雰囲気は、他のカフェチェーンにはない特徴といえますね。●タバコ臭くない全店禁煙と徹底しているスタバは「タバコ臭くない」と