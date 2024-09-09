恵庭市の北海道文教大学は不要になった野球道具をスリランカへ贈る事業に取り組んでいます。寄付の呼びかけに数多くのグローブやバッドなどが寄せられました。ダンボールに詰められたたくさんのグローブ。ほかにもバットなど、野球道具が集まりました。北海道文教大学では経済危機で道具が足りないスリランカの野球を支援する活動が行われています。（北海道文教大学 青晴海副学長）「いろんな方がスポー