小樽市では８日、ワインと秋の味覚を楽しむ食のイベントが開催されました。（客）「カンパ～イ！！」「北の収穫祭ワインカーニバル」は、おたるワインや地元の食材を使った料理が楽しめるイベントです。８日は晴天に恵まれ、訪れた人はワインと「秋の味覚」を楽しんでいました。（客）「最高です」（客）「浴びて帰ります」このイベントは今回が最後の開催となりましたが、主催する北海道ワインは開催場所や時期などを