女優ナナが、桁違いのスタイルの良さを見せつけた。【写真】ナナの“全身タトゥー姿”ナナは最近、自身のインスタグラムを更新。この日の写真は、ファッションブランド「pushBUTTON」のイベントに行った時のものだ。ナナは、チューブトップのロングテールトップスに二重のジーンズという奇抜なファッションも難なく着こなした。ほっそりしたフェイスラインがさらに小顔を強調し、自慢の10頭身をアピールしている。特に目を引くのは