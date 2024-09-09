このお話は、保育士として働いていた作者・はちみつこ(@hachi_mitsu89)さんの実体験をもとに描かれています。拘束時間が長く、労働環境も劣悪なブラック保育園で働いていたはちみつこさんが、職場環境に苦悩し、仕事に疲弊した結果3か月で退職に至ったお話です。5年間勤めた保育園を退職して、別の保育園に転職したはちみつこさん。勤務終了後に薬局に買い物に行きたいと相談しますが…。『ブラック保育園辞めました』第15話をごら