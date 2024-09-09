韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「당근이지（タングニジ）」の意味は？「당근이지（タングニジ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、日常的に使われる言葉の一つです。いったい、「당근이지（タングニジ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールして